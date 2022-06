Doha Zaghi candidata sindaca del Partito Gay presenta il programma per San Bartolomeo Val Cavargna

Espulsa dal partito di Calenda, Doha Zaghi ha deciso di candidarsi sindaca di San Bartolomeo Val Cavargna. Il clamore suscitato a livello nazionale dopo l'eplosione del caso della sua candidatura non le ha impedito di mettersi in gioco in prima persona. Sabato 4 giugno presso il Bar Pub Lui in via Fontana, 3 a San Bartolomeo Val Cavargna, Doha Zaghi, presenta il programma del Partito Gay - LGBT+ Solidale, Ambientalista, Liberale. L'incontro è in programma alle ore 19.

Energia, sanità, turismo e innovazione sono i punti fondamentali da cui Doha Zaghi afferma di voler ripartire per l'amministrazione di del Comune di San Bartolomeo.

"Il Partito Gay - spiega il portavoce Fabrizio Marrazzo - per il secondo anno consecutivo dalla sua nascita, presenta i propri candidati per il ruolo di sindaco e sindaca nei vari comuni d’Italia. Sabato saremo presenti nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna con l’obiettivo di dare un forte segnale di inclusione e innovazione e per non lasciare più nessuno indietro, specialmente in quei luoghi con pochi fondi e per questo dimenticati dai grandi partiti ."

"In una nuova epoca con nuove sfide - dichiara Doha Zaghi - dobbiamo essere pronti ad accettarle. Innovazione, progresso e solidarietà devono essere i nostri fari che ci accompagneranno per i prossimi 5 anni d’amministrazione, porteremo la nostra esperienza di cittadini delle grandi metropoli a San Bartolomeo Val Cavargna, in maniera tale che che venga valorizzato sotto ogni punto di vista, pa rtendo dall'utilizzo dei Fondi Europei del PNRR , dimenticati dalla attuale amministrazione, per portare turismo, lavoro e migliorare le infrastrutture nel rispetto dell'ambiente".