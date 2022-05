Doha Zaghi, in arte Lady Demonique: la sexy performer candidata per il centrosinistra

Di fianco al suo nome, nell'elenco dei candidati fornito dalla lista Agenda Como 2030, appare scritto "imprenditrice digitale e performer". Ma chi è e cosa fa esattamente Doha Zaghi, in arte Lady Demonique? La sua pagina Facebook e il suo sito internet non lasciano molto spazio all'immaginazione. Sicuramente non ne lasciano alcuni video molto espliciti pubblicati in rete su alcuni dei maggiori siti 'hot' del web. Zaghi, 31 anni, si definisce sostanzialmente una dominatrice con una particolare vocazione. "Sono l’unica vera hypnomistress in Italia" si legge nella sezione 'chi sono' del suo sito internet. "Approcciandoti al mondo dell’ipnosi vivrai un sogno di sottomissione", aggiunge la peformer.

Nessun imbarazzo nella coalizione per la quale è schierata, quella a sostegno della candidata sindaca Barbara Minghetti. Come spiegato da uno dei referenti di Agenda Como 2030, Andrea Luppi, "non c'è stata alcuna sopresa riguardo alla professione di Doha, semplicemente non è importante quale lavoro faccia una persona, tutti hanno diritto a candidarsi e per noi quello che conta davvero è la sincera disponibilità e volontà di impegnarsi davvero per la città. Le scelte di vita privata e professionale se rientrano nella legalità non possono mettere in discussione il diritto di una persona di candidarsi".