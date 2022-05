Elezioni Como, scende in campo la Lega di Salvini. Tutti i nomi

Domani mattina 3 maggio 2022, dalle 8.45 fino alle 12, al Mercato di Como, presso il gazebo della Lega, sarà possibile firmare per sostenere la presentazione della lista della Lega lombarda Salvini di Como.

Capolista è Alessandra Locatelli, ex vicesindaco a Como, già ministro per la Famiglia e le Disabilità e attuale assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. In lista anche i due assessori comunali uscenti Adriano Caldara, vicesindaco con delega alle Politiche finanziarie e tributarie, Provveditorato, Partecipate e Rapporti con il Consiglio comunale e Alessandra Bonduri, con delega alle Politiche Educative, Politiche Giovanili, Asilo nido, Formazione, Assemblee di zona e Partecipazione. Con loro anche i Consiglieri comunali uscenti l’onorevole Claudio Borghi, il capogruppo della Lega Giampiero Ajani, Alessandro Molteni, Ivan Noseda e Andrea Valeri.

Elena Negretti, attuale assessore alle Risorse umane ed organizzazione, Programmazione e Controlli, Semplificazione, Innovazione tecnologica, Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile e Pari opportunità, sarà candidata come indipendente nella lista della Lega: la collaborazione con il centrodestra portata avanti in questi anni e l'esperienza maturata nel ruolo di amministratore sono dei valori aggiunti per il raggiungimento degli importanti obiettivi che la lista Lega intende perseguire nei prossimi cinque anni. Un fondamentale contributo, in questo senso, è quello fornito dalla presenza in Lista anche dell'attuale Presidente di Ca' d'Industria Gianmarco Beccalli, dal Vicepresidente della Fondazione Bonoli Mattia Tamborini, dal docente universitario Marco Migliorini e dal referente cittadino Daniele Peduzzi.

"Siamo molto soddisfatti della squadra con la quale ci presenteremo alle prossime elezioni - dichiara la Segreteria della Lega di Como - composta da persone di grande esperienza ma anche da tanti volti nuovi che, siamo certi, daranno un contribuito importante nel dare risposte sempre più mirate ai bisogni dei comaschi dopo questi anni difficili. Molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare: noi siamo pronti per portare avanti il buongoverno della Lega e per far sì che Como sia una città sempre più sicura e ancora più attrattiva, sia dal punto di vista turistico che economico".

Di seguito la lista Lega al completo

1. LOCATELLI Alessandra

2. BORGHI Claudio

3. CALDARA Adriano

4. BONDURI Alessandra

5. NEGRETTI Elena

6. AJANI Giampiero

7. MOLTENI Alessandro

8. NOSEDA Ivan

9. VALERI Andrea

10. ALFANO Claudio

11. BABA Nadia

12. BARATELLA Marino

13. BECCALLI Gianmarco

14. BUCCIOLINI Mario

15. CANGIALOSI Giuseppe

16. CAPRANI Giorgio

17. CARA Carla

18. CHINDAMO Manola

19. COLOMBO Matteo

20. CORTI Afra

21. D’ALESSANDRO Valentina

22. DEGLI AGLI Antonio

23. DI MARCO Vincenzo

24. FRIGERIO Alessandro

25. GUANELLA Camilla

26. MIGLIORINI Marco

27. OSTINELLI Arnaldo

28. PEDUZZI Daniele

29. SALVAREZZA Elena

30. TAMBORINI Mattia

31. TETTAMANTI Francesco

32. VISCONTI Flavia Valeria