Como in Movimento, Aleotti sul ballottaggio: "Nessuna indicazione di voto"

Fabio Aleotti si era aggiunto alla corsa per la carica di sindaco come settimo candidato. Da cinque anni in consiglio comunale eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle, alle elezioni del 12 giugno si era presentato con una lista civica senza il simbolo del movimento grillino.

In vista del ballottaggio di domenica 26 giugno per le elezioni amministrative 2022, Fabio Aleotti – candidato sindaco della lista civica “Como in Movimento – Stop Inceneritore” ha espresso il suo pensiero.

“Dopo aver consultato il gruppo, riteniamo giusto non esprimere nessuna indicazione di voto. I nostri elettori e sostenitori saranno liberi di scegliere Barbara Minghetti o Alessandro Rapinese secondo i propri orientamenti personali nella speranza che il diritto-dovere di voto venga esercitato dal maggior numero possibile di cittadini comaschi”.

“Auguro anticipatamente buon lavoro al sindaco che verrà eletto, alla nuova Giunta e a tutto il Consiglio Comunale”.