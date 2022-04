Como, elezioni 2022: nel primo sondaggio Barbara Minghetti in testa con il 44%

Sono stati resi noti, ieri sera 14 aprile, i primi dati del sondaggio sulle prossime elezioni a Como.

ll sondaggio indetto da Espansione Tv è stato commissionato all'Istituto Piepoli e prende come riferimento un campione di 500 persone. Le persone sono state interpellate nei primi giorni di aprile. Questa la situazione attuale:

In testa Barbara Minghetti con il 44%, seguita da Giordano Molteni 29%, Alessandro Rapinese 22% e infine Adria Bartolich con il 5%.

Questo per quanto riguarda i candidati sindaco. In merito alla domanda sulla preferenza di partito vediamo in testa il Partito Democratico con il 25%, seguito dalla lista Rapinese con il 18% , Lega al 15% e Forza Italia al 12%. Seguono:

Altra civica di centrosinistra 8%

Fratelli d’Italia 6%

Movimento 5 Stelle 4%

Altri partiti/liste civiche 4%

Altra civica di centrodestra 3%

Civitas 3%

Sinistra Italiana 2%

Altri partiti/liste civiche 4%.

Nella trasmissione condotta da Andrea Bambace, presenti tutti candidati: Barbara Minghetti, Adria Bartolich, Alessandro Rapinese, Giordano Molteni. Mancava solo Vincenzo Graziani che era assente per impegni presi in precedenza.

I cittadini interpellati si sono espressi anche per quanto riguarda i problemi della città di Como. In testa il degrado urbano, seguito dalla viabilità e dal traffico. Molto a cuore dei Comaschi anche il recupero dell'ex Ticosa e le paratie sul lungolago.