Como città dei saperi, innovazione, alta formazione e ricerca, è questo il tema della serata organizzata da Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra. per il 3 maggio alle 20:30 nell’aula magna di Cometa, a Como in via Madruzza 36.

Un appuntamento volto al futuro della nostra città e alla sua visione, in cui saranno chiamati a dare il proprio contributo due esperti di innovazione: Fabio Terragni, socio e direttore di Alchema e Stefano Mirti, presidente di Fondazione Scuole civiche Milano e direttore della Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco della Città di Milano. Con loro, Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia, che introdurrà la serata.

“Como deve diventare la “Città dei Saperi” – dice Barbara Minghetti - investendo sempre più nella valorizzazione del “capitale umano”, per dare impulso allo sviluppo dell’Innovazione, della Ricerca e dell’Alta Formazione. In questo modo, i nostri giovani avranno nuove opportunità di studio e di lavoro e non saranno più costretti a lasciare Como per avere un’occupazione di valore”.