Como Accoglie: "Abbiamo bisogno di un sindaco che abbia grande attenzione alla marginalità"

Como accoglie non si schiera apertamente, ma allo stesso tempo analizza dal suo punto l'importanza del voto del 26 giugno.

"Tra pochi giorni - si legge nel comunicato - si terrà il ballottaggio che deciderà chi sarà sindaco di Como per i prossimi anni. È scelta importante, quella tra Barbara Minghetti e Alessandro Rapinese: i due candidati esprimono visioni e progetti spesso contrapposti su tante questioni e problemi che riguardano il nostro territorio e soprattutto le persone che ci vivono. Como Accoglie partecipa da anni alla vita del nostro Comune, in particolare nell’area della marginalità e dell’assistenza ai più deboli (cittadini italiani e di altri Paesi), aiutando con la propria azione quotidiana la tutela dei diritti umani e civili e la convivenza e favorendo la diminuzione del disagio sociale".

"Tutti i servizi dedicati alle aree della grave marginalità - afferma Como Accoglie - trovano in Como (capoluogo della provincia) i riferimenti principali: mense, dormitori, assistenza medica, psicologica e legale, gruppi formali e informali che fanno attività in strada, e tanto altro ancora… Le scelte dell’amministrazione comunale hanno dirette conseguenze su chi opera in questo settore. Ma soprattutto su chi vive in condizioni di grave marginalità e su richiedenti asilo e profughi, che possono vedersi agevolati nel loro percorso di inserimento sociale o al contrario relegati ancor più ai margini, aumentando il loro disagio e quello degli abitanti di Como":

"Per questo motivo - concludono - è importante che ogni cittadino voti avendo conosciuto e valutato i programmi di ciascun candidato, prestando particolare attenzione alle proposte che riguardano i temi sociali, della convivenza civile e i progetti di assistenza e inclusione. Ricordiamo che Alessandro Rapinese ha rifiutato di partecipare all’incontro con le realtà del volontariato previsto tra i vincitori della prima tornata, dunque il secondo incontro su queste tematiche ha visto il confronto diversi esponenti del Terzo Settore solo con Barbara Minghetti, che ha partecipato raccogliendo le esigenze delle varie organizzazioni ed esponendo progetti interessanti per ipotizzare soluzioni ai problemi, con vantaggio di tutte le componenti della nostra città".

Va detto, per onore di cronaca, che Rapinese, dopo aver atteso giorni l'esito del primo turno, lo stesso giorno del citato incontro aveva indetto un comizio per festeggiare l'approdo al ballottaggio, un momento comunque importante per chi sta correndo verso Palazzo Cernezzi.