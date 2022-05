Giorgia Meloni per Molteni: "Como, esempio di compattezza del centrodestra"

Folla in piazza Verdi a Como per Giorgia Meloni, giunta in città per un comizio elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni. La leader di Fratelli d'Italia ha ammesso le elezioni amministrative del 12 giugno, essendo le ultime prima delle politiche, hanno anche un'importanza anche al di là della sfera locale: "Sarà importante la risposta che arriverà dai cittadini, ma l'insegnamento per il livello nazionale deve essere la compatezza del centrodestra. C'è una naturlezza nel trovare soluzioni condivise che è data dal fatto che noi stiamo insieme per scelta".

Quanto a Molteni meloni ha detto: "Siamo onorati di avere potuto esprimere il candidato sindaco del centrodestra". Di Molteni la parlamentare romana ha elogiato la sua "umanità" affermando che è una persona "che sa ascoltare". Ma Meloni non ha nascosto che le prossime elezioni siano una sfida, tuttavia una sfida che conta venga vinta dal centrodestra in virtù del fatto che molti temi cruciali per il territorio comasco, come il turismo e il frontalierato, siano temi "su cui Fratelli d'Italia lavora da anni".