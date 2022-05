Comitato Assemblee Popolari per Adduci sindaco: violenza e sicurezza al centro del dibattito

Venerdì 27 maggio, in via Castellini 7 (TeatroGruppo Popolare) alle ore 19.30; ci sarà un momento conviviale e un momento di confronto sul tema della violenza e della sicurezza. L'incontro è organizzato dal Comitato Assemblee Popolari che sostiene il candidato sindaco Roberto Adduci.

"Un po’ per cause di forze maggiori e un po’ per scelta - si legge nel comunicato - abbiamo deciso di boicottare la campagna elettorale. Non abbiamo i Guzzetti, i Renzi o i Calenda di turno alle spalle che ci finanziano con operazioni da centinaia di migliaia di euro o che ci sponsorizzano nei saloni importanti. Non abbiamo gli appoggi della Como bene, quella che conta. Non abbiamo gli appoggi dei partiti dai quali teniamo ben definite le distanze":

"Questa è una delle ragioni per cui la campagna elettorale non si trova nella nostra agenda. Si tratta di un gioco basato sulla disponibilità economica e sulla visibilità dei nomi. Vince chi ha più soldi e chi ha nomi più importanti da giocare. Noi non abbiamo soldi e tanto meno abbiamo nomi. Mettersi su questo piano significa perdere":

"Un’altra ragione - concludono - la si può trovare nell’ipocrisia del momento della campagna elettorale. Vengono fatte promesse sensazionali, viene rispolverato e preso in considerazione ciò che nel tempo del mandato esecutivo nessuno ha mai pensato di provare a toccare se non per la mancanza di visibilità. Una ricerca del consenso sfrenata che disattende le aspettative non appena ci si trova a tu per tu con le dinamiche dell’organo comunale. Quale senso ha allora la campagna elettorale? Non vogliamo ingannare le persone che vanno a votare, così come non vogliamo ingannare quelle che non andranno. Non fidatevi di chi fa campagna elettorale".