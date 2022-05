Civitas, Bartolich e Venneri: "Bus gratis per i ragazzi under 19"

La delicata questione dei trasporti pubblici torna al centro del dibattito politico per l'elezione del nuovo sindaco di Como. Un tema affrontato oggi da Civitas e dalla sua candidata Adria Bartolich.

"Rivendichiamo con orgoglio la paternità – approvata in consiglio – delle linee guida che avevano lo scopo di intercettare i reali bisogni dei cittadini. Bisogni che non si limitano alla sola conversione pulita del parco mezzi ma, anche, al miglioramento dell’offerta sia in termini di qualità del servizio e di saper intercettare le molte problematiche dei cittadini più fragili, come i disabili sensoriali. Su questo solco - con l’intera coalizione che sostiene Adria Bartolich sindaca – crediamo di voler consolidare questo impegno sincero e concreto. Un impegno che possa essere, al tempo stesso, motore di diritti, sostenibilità ambientale, innovazione culturale ma, anche, supporto alle tante famiglie nel bel mezzo di una crisi economico-finanziaria importante".

Bus gratis per i giovani

"Per questi motivi - aggiungono da Civitas con Luca Venneri, candidato consigliere - ci proponiamo di rendere fruibili gratuitamente la rete urbana ai ragazzi fino ai 19 anni. Il costo di questa proposta è di 330.000 euro l’anno. Soldi che verranno messi a disposizione dal Comune di Como dai proventi che derivano già dalle contravvenzioni. In questo modo, Como si allineerebbe a tante città d’Italia – la vicina Lecco ne è esempio – che stanno offrendo questo servizio ai giovani cittadini e alle famiglie. Infatti, è nel garantire la mobilità pubblica gratuita ai giovani che possiamo piantare davvero il seme che la mobilità sostenibile che passa, anche, dal potenziamento e uso dei mezzi pubblici. Questa misura da sola è anche di sostegno importante alle famiglie, magari con più figli, che si vedranno sollevare di un fardello, a volte, troppo oneroso. I giovani e famiglie hanno bisogno di misure concrete".