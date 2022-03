Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia: il centrodestra unito presenta Molteni

Si sono presentati uniti, pronti a scendere in campo per nella partita elettorale che li vedrà contrapposti al centrosinistra di Barbara Minghetti, al battitore libero Alessandro Rapinese e probabilmente ad Adria Bartolich per Civitas e 5 Stelle. Nonostante l'incognita dell'ombra Landriscina e Negretti, ovvero la civica scaricata dal centrodestra, a certificare il buona sostenza il fallimento dei 5 anni di governo a Como, la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno ritrovato compattezza nel nome di Giordano Molteni, presentato ufficialmente ieri alla presenza di tutti i big - Locatelli, Fermi, Butti, Caprani - ai quali si è aggiunto Maurizio Cantelmo neo presidente cittadino di Verde è Popolare, formazione di ispirazione democristiana che fa riferimento a Gianfranco Rotondi.

Queste le prime parole di Molteni: "Oggi comincia questo lungo percorso che sarà caratterizzato da ascolto e condivisione con l'obiettivo di individuare e concretizzare le soluzioni migliori ai problemi della comunità in cui viviamo; un cammino che per quanto ci riguarda non ha l'orizzonte di una campagna elettorale, ma dei prossimi 5 anni. Abbiamo il dovere di immaginare e dare vita a una visione all'altezza della storia e della bellezza di Como che, vi garantisco, con me sarà in buone mani".