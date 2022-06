Celeste Grossi: "Con Minghetti scriveremo una pagina nuova per il futuro di Como"

Sinistra Italiana, che ha sostenuto Barbara Minghetti all'interno della coalizione del centrosinistra, traccia un primo bilancio dopo il voto, che resta comunque in balia del minacciato ricorso del centrodestra che apre l'ipotesi di uno slittamento a luglio del ballottagfio.

"A Como - afferma Celeste Grossi - abbiamo alcune certezze. La prima è che Barbara Minghetti andrà al ballottaggio con un vantaggio sul suo avversario di oltre 10 punti percentuali. La seconda è che il suo avversario, Rapinese o Molteni, sarà comunque di destra. Rapinese un civico di destra, Molteni rappresentante dei partiti di destra che questa città l’hanno governata malamente dal 2017".

"Sinistra Italiana, uno dei partiti che costituiscono la convergenza ecosocialista Como Comune - aggiunge Grossi - esprime soddisfazione per l’affermazione di Minghetti e della Coalizione di centro sinistra. Nei prossimi giorni, in vista del ballottaggio, lavoreremo per sconfiggere il candidato della destra, e ci impegneremo con passione, insieme agli alleati, per dare una speranza alla nostra città. Convinceremo chi non ha votato che l’astensione premia chi ha contribuito ad allontanare le persone dalla politica attiva, favorendo la distanza dalle istituzioni. Continueremo a chiedere con determinazione giustizia climatica e sociale, in risposta all’area conservatrice che negli scorsi anni, in piena pandemia, ha operato contro ambiente e diritti, ampliando le disuguaglianze, lottando contro i poveri, invece che contro la povertà".

"A Como il 26 giugno (sempre che sia ancora quella la data del balllottaggio, ndr) scriveremo una pagina nuova per il futuro della città convinti che la sinistra serva a Palazzo Cernezzi e nell'alleanza di centro sinistra. Forza Barbara Minghetti. Vinceremo e tu sarai un’ottima sindaca".