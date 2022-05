Il candidato sindaco Giordano Molteni incontra Giorgia Meloni

Ieri il candidato sindaco del centrodestra per Como, Giordano Molteni ha incontrato a Milano Giorgia Meloni, impegnata nella tre giorni della Conferenza

Programmatica.



“E’ stato un onore poter incontrare la leader di Fratelli d’Italia prima del suo intervento, assieme a tanti altri amministratori locali del

partito” ha detto Giordano Molteni che ha partecipato alla Conferenza assieme a numerosi amministratori comaschi e candidati alle prossime

elezioni.

Un incontro propedeutico alla prima visita di Giorgia Meloni a Como, in programma il prossimo 6 maggio, con una conferenza stampa pubblica,

preceduta dall’incontro con i vertici delle associazioni di categoria della nostra città e provincia.



Proprio i tanti temi toccati da Giorgia Meloni sia in apertura venerdì che ieri durante la chiusura saranno affrontati durante la riunione

comasca con le associazioni di categoria: “Giorgia Meloni- prosegue Molteni- ha saputo tracciare alcune interessanti proposte per il mondo

produttivo in un periodo come quello attuale che, dopo la pandemia, l’aumento dei costi e la guerra, rischia seriamente di compromettere il

nostro tessuto economico che, nel comasco, è già in sofferenza”. “E’ stato importante – conclude Molteni- ascoltare idee a sostegno del mondo

delle imprese e delle fasce più deboli della popolazione, che potranno essere messe in campo anche a livello locale, auspicando una guida della

città in linea con la guida futura del Paese”.