Italexit, appuntamento con il giornalista Borgonovo in piazza Volta

Il vicedirettore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo, sarà presente mercoledi 8 giugno alle ore 19.30 al locale Martinez, in Piazza Volta a Como. "A pochi giorni dalle amministrative, il gruppo provinciale - commentano da Italexit Como - è orgoglioso di ospitare una voce onesta e affidabile nel panorama giornalistico italiano. Sarà una serata importante perché i comaschi potranno ascoltare il giornalista che presenterà il suo ultimo libro “Inquisizione, cronache dal delirio sanitario”.

Il libro di Borgonovo si presenta come una lunga inchiesta "sull'ossessione sanitaria e sulla religione della scienza" ee ripercorre passo dopo passo "l’ascesa della Cattedrale Sanitaria, cercando di raccontare in che modo abbia preso il potere e in che maniera lo abbia gestito".

“Italexit con Paragone - affermano Adalberto Motta e Sara Giagnoni di Italexit – ritiene fondamentale informare gli elettori affinché possano diventare consapevoli di una situazione che ha molti lati oscuri e che ha gettato nella paura e nello sconforto per ritornare a vivere liberamente e con maggiore fiducia”.