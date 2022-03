Stefano Bonaccini a Como a sostegno di Barbara Minghetti

Venerdì 8 aprile 2022 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà a Como per la presentazione del suo ultimo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia Del Futuro”. L’evento, aperto al pubblico e alla stampa, si terrà a partire dalle 18.15 presso lo Spazio Diaz, in via Diaz 58 a Como. Durante la presentazione il presidente Bonaccini dialogherà con Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico della Lombardia.

Interverranno Barbara Minghetti, candidata sindaca di Como, e Patrizia Lissi, capolista del Partito Democratico di Como alle prossime elezioni amministrative.

Il libro

Idee che si materializzano, nuovi progetti, sogni da realizzare. Investimenti per un presente e un futuro da protagonisti. Ricette per una regione, ma soprattutto per un Paese in cerca di riscatto. E come racconta lo stesso presidente Bonaccini: «Qui c'è tutto ciò che conta, ciò che siamo e ciò che vorremo essere. Vale per l'Emilia-Romagna, vale per l'Italia. Allora riprendo gli appunti sparsi, quelli di ogni giorno. I pensieri, le scalette delle cose da fare e di quelle da dire nelle tante tappe che scandiscono la giornata, le questioni da verificare e gli spunti di lavoro, i suggerimenti che mi arrivano. Decido di sistemarli. Per tenere il filo di un cammino. Sono quelli che potete leggere nelle pagine di questo libro. Non un programma per l'Italia o un manifesto elettorale. Sono le cose che annoto ogni giorno toccando con mano i problemi, provando ad allargare lo sguardo al Paese e allungando la vista oltre la contingenza. Ho il privilegio di essere nato e di vivere in una bellissima regione, insieme all'orgoglio di amministrarla da sei anni. Ma quel che serve è per l'Italia, l'Emilia-Romagna non basta a se stessa. I problemi che affrontiamo non sono poi così dissimili nel resto della penisola. Soprattutto quelli che riguardano il nostro futuro, il cambiamento necessario, gli obiettivi per realizzare il Paese che vogliamo».