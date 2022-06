Bartolich, Civitas; "Una casa per tutti"

Adria Bartolich, candidata sindaca di Como per Civitas, rilancia l'emergenza casa. "Dalla crisi del 2008 ad oggi la pressione sulle famiglie è andata crescendo. La pandemia prima e la crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina hanno generato situazioni insopportabile per molte famiglie. Consapevoli di ciò, oltre alla proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico locale per gli under 19, consideriamo necessario che la prossima amministrazione promuova misure di aiuto economico alle famiglie. L’amministrazione comunale non può fare tutto ma può comunque fare la propria parte".

Casa, le proposte Civitas

azzeramento dell’IMU per i proprietari che affittano immobili a canone concordato. Questa misura permette a chi affitta di ridurre la cedolare secca al 10% e non pagare l’IMU e agli inquilini di pagare meno grazie a un canone concordato. A questa misura potranno accedere anche i contratti a studenti fuori sede.

Questa misura permette a chi affitta di ridurre la cedolare secca al 10% e non pagare l’IMU e agli inquilini di pagare meno grazie a un canone concordato. A questa misura potranno accedere anche i fuori sede. rilancio e potenziamento dei progetti di housing first, housing led e cohousing, come strumenti per risolvere il problema dell’emergenza casa

come strumenti per risolvere il problema dell’emergenza casa avvio di un piano per le emergenze abitative che parta dalla riattivazione di tutte le strutture già presenti in città per le emergenze abitative (via Conciliazione, via Vertua Gentile, via Tibaldi, via Sacco e Vanzetti).

che parta dalla riattivazione di tutte le strutture già presenti in città per le emergenze abitative (via Conciliazione, via Vertua Gentile, via Tibaldi, via Sacco e Vanzetti). ristrutturazione degli appartamenti inutilizzabili o inutilizzati del Comune con un obiettivo di mandato del 30%.

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) proponiamo di: