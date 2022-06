Il piano di Barbara Minghetti per gli anziani di Como

“Un comasco su quattro rientra nella categoria degli anziani e la popolazione segue un trend di progressivo invecchiamento. È pacifico, quindi, che il sindaco debba mettere tra le priorità dei propri programmi questa fascia di popolazione, infragilita particolarmente dopo due anni di pandemia”.

Dopo averli incontrati direttamente, Barbara Minghetti risponde all’appello stilato dai sindacati dei pensionati comaschi (SPI – Cgil, FNP – Cisl dei laghi e Pensionati – Uil).

Ecco tutti i punti dell’appello e le posizioni di Barbara Minghetti sulle questioni sollevate.

Tavolo permanente per le problematiche degli anziani

Come da richiesta dei sindacati, sarà istituito immediatamente il Tavolo permanente problematiche anziani, per instaurare un rapporto permanente di confronto e negoziazione fra amministrazione comunale e sindacati dei pensionati.

Casa del quartiere saranno inoltre i luoghi in cui sarà favorita la partecipazione attiva dei cittadini, il loro ascolto e la presenza periodica degli amministratori e dei dirigenti comunali.

Fiscalità locale

Il principio di progressività dell’imposizione fiscale sarà osservato anche per le tasse locali. Fatta salva la necessità di mantenere in equilibrio il bilancio comunale, verrà affrontato il tema dell’addizionale Irpef, con possibile modulazione progressiva della stessa in base a fasce di reddito. Nel contempo, il sistema di detrazioni ed esenzioni sarà ottimizzato nell’ottica di tutelare le fasce più fragili della popolazione. L’indice Isee sarà applicato al sistema di tariffazione dei servizi.

Barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche seguirà un programma di investimenti preciso, con

l’obiettivo della loro completa eliminazione.

Barriere digitali

Nei prossimi anni affronteremo una sostanziale transizione digitale che porterà al miglioramento e alla semplificazione dei servizi. Per l’intera popolazione sarà prevista l’adeguata informazione e formazione per meglio accedere ai nuovi servizi digitalizzati. Resterà attiva una quota di servizi

“tradizionali” per andare incontro alle fasce di popolazione che hanno difficile accesso al mondo digitale. In ogni caso, anche attraverso il coinvolgimento del Terzo settore, verranno fatti investimenti mirati per facilitare la popolazione più anziana ad accedere con facilità ai servizi

amministrativi, di natura sanitaria e socio-assistenziale.

Manutenzione e decoro urbano

Il mantenimento del decoro attiene alla dimensione della vivibilità e a quella della sicurezza. Il programma di Barbara Minghetti prevede un grande sforzo per coinvolgere direttamente i cittadini in forme di partecipazione civica che rendano le zone della città più pulite, ospitali e inclusive.

Patrimonio immobiliare

Il patrimonio comunale merita interventi importanti, partendo da quello abitativo. Sarà premura dell’amministrazione Minghetti fare una mappatura completa degli immobili sfitti e sceglierne una quota da destinare a finalità sociali. È inoltre previsto il servizio di Portierato sociale nei quartieri.

La sede dell’ex Combattenti sarà restituita alla città, i cittadini potranno tornare a frequentarla quale spazio ricreativo. L’ex Casa albergo di via Volta verrà riaperta con finalità sociali.

Sanità

Il processo di costituzione della Casa di comunità all’ex Sant’Anna sarà monitorato attentamente e incentivato. Inoltre verrà proposta la modifica dell’Accordo di programma con Regione Lombardia per diminuire la quota di immobili presenti destinati alla vendita a privati. L’intera area, compreso il parco urbano, dovrà essere sempre più fruibile dalla popolazione comasca.

Non autosufficienza

I servizi domiciliari comunali saranno intensificati, anche attraverso forme di finanziamento regionali.

Sarà inoltre fatta una mappatura della disponibilità di servizi residenziali e verrà aperto unconfronto con le direzioni delle RSA per garantire servizi sempre migliori a costi accessibili per gli utenti.