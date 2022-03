Minghetti lancia il Patto per lo sviluppo di Como

Pian piano emergono le proposte che i candidati alla carica di sindaco di Como per le elezioni 2022 intendono inserire nel proprio propgramma elettorale. Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra, lancia il "Patto per lo sviluppo" di Como.

In una nota stampa diffusa in giornata Minghetti propone "un Patto per lo Sviluppo con cui creare, insieme con associazioni di categoria, corpi intermedi e forze produttive, un vero percorso di crescita forte ed equilibrata, per la nostra città".

"È ora che l’amministrazione comunale torni al centro di dinamiche di sviluppo, per non subirle - afferma Minghetti - ma, anzi, guidarle nella direzione di una Como sostenibile e dinamica, in cui il cittadino viene rimesso al centro”.

La proposta arriva dopo il confronto con alcuni vertici delle associazioni di categoria comasche. "Gli stakeholder - dice Minghetti - devono assolutamente essere coinvolti nella governance della città, in una rete finalmente coesa. Il Patto deve essere prima di tutto tra chi è chiamato a gestire le scelte che determinano lo sviluppo, economico e sociale, del territorio. Soltanto con una presenza costante e un metodo strutturato e continuativo si ottengono risultati importanti. Per questo - conclude Minghetti - una volta al mese, istituzionalizzeremo un momento di confronto con tutti gli stakeholder e sono certa che insieme potremo far valere le istanze di Como a livello regionale, nazionale ed internazionale”.