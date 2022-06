Minghetti commenta la sconfitta: "Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre forze"

Barbara Minghetti ha affidato il commento dell'esito del ballottaggio a una nota stampa diffusa in serata, mentre lo spoglio delle schede era ancora in corso ma quando ormai la distanza di voti da Alessandro Rapinese era tale da preannunciarne il risultato finale.

"Gli elettori hanno sempre ragione - ha commentato Minghetti - hanno espresso un voto e questo voto va rispettato. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre forze e sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto. L’abbiamo fatto tenendo fede al nostro metodo e al nostro modo di essere. Da domani - ha ggiunto la candidata sindaca del centrosinistra - Como avrà un nuovo sindaco, ma anche una forza politica di coalizione che rappresenta una risorsa per questa città. Un gruppo di persone appassionate e competenti, pronte a dare il proprio contributo per rendere Como migliore. Chi va al governo lo sa. Da parte nostra, metteremo a disposizione del consiglio comunale i nostri progetti e le nostre idee. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno creduto in me e che hanno voluto confermare la fiducia nel nostro progetto". Poi sportivamente Minghetti ha concluso: "In bocca al lupo al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione".