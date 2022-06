Barbara Minghetti, attenzione su via Milano

Riprende il tour elettorale di Barbara Minghetti dopo l'approdo al ballottagio. "Dopo essere stata ad Albate -. scrive la candidata del centrosinistra - questa mattina, dove ad anno scolastico concluso restano evidenti i problemi del plesso di piazza IV Novembre, e la viabilità nel caos ha ribadito una volta di più come sia urgente un intervento sulla circolazione del traffico di via Canturina, sul Roondello di Trecallo e il potenziamento della linea ferroviaria Como-Lecco, oggi sono venuta in via Milano, luogo complesso ma anche ricco di potenzialità della nostra città. I locali del Comune sfitti e abbandonati qui sono molti. Sarà mia premura rilanciare la vita del quartiere mettendo a disposizione di attività commerciali gli spazi disponibili a canoni calmierati. Il commercio di vicinato è il motore di una socialità e di un benessere condivisi".

"Il buon funzionamento di un quartie, la sua sicurezza e la sua vivibilità - aggiunge Minghetti - dipendono in primis dalla sua socialità, dalle sue attività e dai cittadini che ci abitano. Dove i cittadini possono esprimere le loro qualità e sentirsi supportati e sicuri, la città diventa migliore":