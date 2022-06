Graziani e la sua squadra di assessori: c'è anche Binelli, collaboratore di Bertolaso nella campagna di vaccinazione

Non manca il "pezzo da novanta" nella rosa dei potenziali assessori della giunta del candidato sindaco Vincenzo Graziani, di Verde è Popolare. Il "big" è Fabio Binelli, membro dell'Unità di crisi per la campagna di vaccinazione in Lombardia, coordinata da Guido Bertolaso. A lui andrebbe l'assessorato alla Governance, Affari istituzionali e Rapporto con gli Enti.

C'è poi Dionigi Mangiacasale con deleghe a Politiche sociali e di sostegno alla famiglia, Politiche abitative, Solidarietà, Piani di Zona, Lavoro, Impresa sociale, Reti sociali, Decoro sociale.

Michele Nicastro per le seguenti deleghe: Politiche educative, Politiche giovanili, Asili nido, Formazione, Assemblee di zona, Partecipazione.



Tra gli assessori di Graziani c'è anche uno di comprovata esperienza amministrativa, visto che è stato già assessore al Comune di Grandate. Si tratta di Umberto testoni: Bilancio, Politiche finanziarie e tributarie, Provveditorato, Partecipate, Rapporti con il Consiglio comunale.Infine, Edy Visconti per Cultura, Turismo, Grandi eventi, Marketing territoriale, Finanziamenti pubblici e comunitari, Sponsorizzazioni, Relazioni internazionali, Comunicazione e URP.