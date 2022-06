Ballottaggio, l'appello al voto di Rapinese: "Chi non vota sostiene il PD"

"Se non sei del PD e non hai votato al primo turno o hai votato altri partiti, il 26 giugno vai a votare la lista Rapinese Sindaco". Si conclude così l'appello al voto del candidato sindaco di Como, il civico Alessandro Rapinese, in vista del ballottagfgio contro la rivale del centrosinistra Barbara Minghetti.

In un video girato nel parco di Prestino (zona piazzale Giotto) insieme al candidato consigliere (ed eventuale assessore) Michele Cappelletti, Rapinese ha invitato coloro che non hanno votato al primo turno o che hanno votato qualcun altro dei candidati sindaci e dei partiti che li sostengono, a recarsi alle urne il 26 giugno per votare lui.

La differenza di voti tra Rapinese e Minghetti, infatti, pur apparendo rilevante in occasione del primo turno, non rende affatto scontato l'esito del ballottaggio e Rapinese sa bene che per vincere deve riuscire ad intercettare i voti del centrodestra e convincere quanti più astensionisti a votare con lui. Sapendo bene che la sua lista civica viene vista più vicina al centrodestra, è lì che cerca trovare nuovi consensi. Per questo afferma che chi non va a votare sostiene di fatto il PD. Ci sono oltre 8mila voti dati al centrodestra al primo turno. La speranza è che tanti di loro pur di non vedere il PD al governo della città scelga di eleggere Rapinese. Quanto sia convincente la riflessione di Rapinese lo si scoprirà tra meno di 72 ore.