Anna Veronelli entra in Azione

Di ufficiale per ora ci sono solo le dimissioni da presidente del consiglio comunale, dopo quelle da Forza Italia. Dimissioni avvenute con tanto di lettera, che pubblichiamo integralmente di seguito. Ma l'ingresso in Azione, per ora Anna Veronelli non commenta, sarebbe ormai solo una formalità. Questa mattina Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, era in città per sostenere la campagna elettorale di Barbara Minghetti, e i due si sarebbero infatti incontrati privatamente. A sancire il nuovo impegno nel centrosinistra di Veronelli? Quasi certamente, sì.

La lettera di dimissioni da presidente del Consiglio comunale

A luglio del 2017, alla luce della mia esperienza amministrativa e del consenso dei cittadini sono stata eletta, dalla maggioranza, Presidente del Consiglio comunale di Como.

La prima donna a rivestire questo ruolo: un onore e una nuova esperienza per me, servire le istituzioni e la città in questa veste.

Un ruolo doverosamente esercitato come Presidente di tutti, maggioranza e minoranza: spero di aver saputo garantire sempre imparzialmente a ciascun consigliere un proficuo svolgimento del proprio mandato.

Ho deciso di lasciare il gruppo consigliare di Forza Italia e la maggioranza e di terminare il mandato nel gruppo misto a partire da questa settimana.

Ne ho spiegato le ragioni in aula lunedì sera.

Provo profondo rispetto per il ruolo istituzionale che ricopro e sono stata davvero onorata di averlo svolto sino ad oggi, al servizio della città.

Proprio perché nutro profondo rispetto per il ruolo istituzionale e non voglio che sia fatto oggetto di strumentalizzazioni e attacchi politici ho deciso di rimettere il mandato nelle mani del Consiglio che sceglierà il mio successore.

Ho rassegnato oggi le mie dimissioni da Presidente.

Ringrazio lo staff dell'Ufficio Consiglio, del settore Affari Generali e della Segreteria generale, il personale dei Sistemi informativi, i commessi d'aula e i messi, insieme a tutti coloro che mi hanno aiutato a svolgere il mio incarico in questi anni.

Saluto l'intero Consiglio: essere il Vostro Presidente è stato un onore e un'esperienza straordinaria che non dimenticherò.

Anna Veronelli