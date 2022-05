Agenda Como 2030: chi sono i candidati che sostengono Barbara Minghetti

Sono quasi tutti nomi e volti nuovi, mai eletti prima a Como, quelli che costituiscono la lista di candidati di Agenda Como 2030, la nuova forza politica di centrosinistra che riunisce figure che non si ritrovano completamente nelle idee del PD o di Svolta Civica, ma che sostengono comunque la candidatura a sindaco di Barbara Minghetti. Della "vecchia guardia" che già ha governato la città sotto l'ex primo cittadino Mario Lucini compare solo il nome di Giorgio Selis. Collaborano al progetto però altre figure note alla politica locale, come Andrea Luppi e Alberto Gaffuri. Non manca neanche Anna Veronelli che, come annunciato settimane fa, dopo luscita da Forza Italia ha aderito ad Azione. "Sebbene non si sia candidata con Agenda Como 2030 - ha spiegato Luppi nella conferenza stampa convocata in piazza Volta sabato mattina, 7 maggio - Veronelli ci sta aiutando cocretamente".

Minghetti ha espresso grande apprezzamento per il supporto ricevuto da Agenda Como 2030 spiegando di avere "fin da subito trovato grande supporto e condivisione sui temi importanti" e di avere constatao "l'esistenza di un bellissimo rapporto anche a livello empatico".

Spicca tra i nomi dei candidati quello di Fabio Bulgheroni, ex sindaco di Casnate con Bernate, uscito da Fratelli d'Italia.

Qui di seguito l'elenco di tutti i candidati di Agenda Como 2030, la loro età e la loro professione.

1 FRANCESCO CIMA VIVARELLI detto CIMA 57 Avvocato

2 MARCO SEREGNI 32 Docente di scuola superiore

3 GIORGIO SELIS 56 Quadro direttivo bancario

4 ALESSANDRA PUSTERLA 62 Disegnatrice tessile, Operatrice fiscale

5 JACOPO PEDOTTI 22 Studente

6 LORENZO PEDRETTI detto PEDRO 22 Studente universitario Allenatore di calcio

7 MANUEL GUARIGLIA 22 Junior web developer

8 JULIAN FEDERICO SPAZZI 25 Studente universitario

9 KARIM TAOIFIK KHOUAJJA detto KHO 25 Sviluppatore web

10 MATTEO LARGHI 27 Addetto ufficio gare e appalti

11 JOAN KOFIE 29 Docente

12 FEDERICA FERRARIO 30 Impiegata settore derivati petroliferi

13 DOHA ZAGHI 31 Imprenditrice digitale e performer

14 DEBORA OLIVA 31 Beauty consultant

15 FULVIO MARTELLO 41 Grafico, fotografo e videomaker

16 MATTEO REDAELLI 42 Purchasing manager

17 ANDREA SILVESTRI 48 Dirigente d’azienda, Innovation manager

18 FEDERICA ANDREOLI 52 Musicista, filologa

19 BARBARA ZAMPOGNA 56 Addetta servizio clienti

20 FABIO BULGHERONI 57 Libero professionista

21 DOMENICO SAGGESE 58 Tecnico informatico

22 LUCA MAGGIONI 58 Libero professionista

23 GIAN LUCA ALIVERTI 60 Quadro Direttivo bancario, Presidente Fondazione Bonoli

24 ANNA COLETTA 65 Specialista in Selezione e Formazione del personale

25 EMANUELA FERRARIO 67 Assistente Sociale in pensione

26 MAURIZIO CINTI 67 Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e Rianimazione

27 FAUSTINO NOVATI detto TINO 69 Designer