Affluenza al ballottaggio Rapinese-Minghetti: 13,91% alle ore 12

L'affluenza al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Como - sfida tra i candidati Alessandro Rapinese e Barbara Minghetti - alle ore 12 di domenica 26 giugno 2022 è del 13,91%. Alle ore 12 del primo turno del 12 giugno l'affluenza è stata del 16,06%. Dunque, c'è una diminuzione ma non si può parlare per ora di vero e proprio crollo rispeto al primo turno.

Il dato definitivo al ballottaggio del 2017 tra Maurizio Traglio e Mario Landriscina era stato del 35,83% dopo un primo turno in cui l'affluenza era stata del 49,13%.