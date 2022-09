Elezioni, anche a Como e provincia seggi rallentati dal tagliando antifrode

L'Italia oggi, domenica 25 settembre, è alle urne per decidere le sorti del Parlamento. A Como e provincia alle ore 12 secondo i dati forniti dalla Prefettura avevano votato il 21.43% degli aventi diritto (nel 2018 era al 20.53%). Nelle ore con maggior afflusso c'è stato qualche rallentamento anche a causa del tagliando antifrode. Il sindaco Alessandro Rapinese ha votato intorno alle 12.30. Code anche in Comune in Comune per il rilascio delle tessere elettorali.

Cosa è il tagliando antifrode

Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell'urna.