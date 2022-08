Elezioni, sarà ancora Chiara Braga la candidata comasca del Pd alla Camera

Ieri sera la Direzione nazionale ha approvato le liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 25 settembre. Chiara Barga sarà candidata capolista alla Camera nel collegio proporzionale Lombardia 2. il seggio che include parte della provincia di Como, Lecco, Sondrio e una piccola frazione della Bergamasca.

"Ringrazio il Segretario nazionale e il nostro Partito, nelle sue varie articolazioni territoriali - ha scritto Braga su Facebook - per la fiducia nuovamente riposta nei miei confronti. Sento tutto l’onore e soprattutto la responsabilità di questa sfida, per molte ragioni. Perché in questi anni è cresciuta e si è radicata la consapevolezza di quanto i temi ambientali, su cui lavoro da sempre, siano diventati centrali per il nostro presente e il nostro futuro: lotta alla crisi climatica, transizione ecologica della nostra economia, emergenza energetica, tutela delle risorse ambientali, messa in sicurezza del territorio, trasformazione delle città e delle aree interne. Il PD vuole essere il più grande partito ambientalista europeo, per non far tornare indietro il nostro Paese, come invece vorrebbe la destra che nega i cambiamenti climatici, indebolisce l’Europa e vuole condannare l’Italia a schierarsi dalla parte sbagliata della storia. Noi vogliamo affrontare nella sua complessità la grande sfida della transizione ecologica, con le proposte concrete e realizzabili che abbiamo scritto nel nostro programma, sapendo che è compito della politica farsi carico delle preoccupazioni delle generazioni future e insieme governare gli impatti sociali e economici di una trasformazione così profonda. Se avremo il consenso delle italiane e degli italiani continuerò a lavorare in Parlamento su questi temi, con la passione e la competenza che in questi anni ho cercato di costruire e con il contributo prezioso delle persone, delle associazioni, delle rappresentanze del mondo economico e sociale che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno e che ringrazio di cuore".

"Perché tornerò a rappresentare in Parlamento il mio territorio - ha scritto ancora Braga - dove si è formata la mia storia di impegno istituzionale e politico e prima ancora amministrativo. So di farlo in un contesto che oggi mi vede impegnata a rappresentare un territorio più vasto del passato; non solo la provincia di Como ma anche quelle di Lecco, Sondrio e di una parte di quella bergamasca. La riduzione del numero dei parlamentari e la conseguente ridefinizione dei collegi elettori ha determinato una condizione nuova e ancora più impegnativa; alcuni territori importanti della nostra Regione perdono una rappresentanza territoriale diretta e di grande qualità. È una perdita pesante e dolorosa, me ne rendo conto; per questo sento la responsabilità di moltiplicare gli sforzi per costruire un rapporto di fiducia con il nostro Partito, gli amministratori, le realtà economiche e sociali per cercare di ovviare almeno in parte a questa situazione. Anche a livello nazionale la nuova condizione dei collegi ha portato a una forte riduzione del numero dei parlamentari e alla mancata ricandidatura di tanti colleghi e colleghe di grande valore, con cui ho condiviso tanto impegno e lavoro in Parlamento e nel Partito. So per certo che con molti di loro i legami di amicizia e di affetto che negli anni si sono costruiti non si spezzeranno; come già mi è successo in passato cercherò di svolgere al meglio il mio compito sapendo che potrò contare sempre sul loro prezioso aiuto e su quanto imparato insieme dal lavoro comune.

"Perché quella che inizia oggi (ma che in realtà è già iniziata ormai da qualche settimana) è una campagna elettorale dura e appassionante, che ha in gioco il futuro del nostro Paese. Due visioni davvero contrapposte: di Europa, di lavoro, di sanità, di giustizia sociale, di diritti, di sostenibilità ambientale. Il PD e la nostra lista Italia Democratica e Progressista sono l’asse portante di una proposta nettamente alternativa alla destra sovranista e reazionaria della Meloni. Abbiamo una responsabilità enorme, soprattutto nei confronti delle persone che rischiano di pagare un prezzo più alto se dovesse vincere la destra: i più fragili, le donne, chi combatte ogni giorno per vedere riconosciuti diritti fondamentali. Non vogliamo condannare l’Italia a essere il Paese diviso, rancoroso, chiuso su stesso che la destra ci racconta. Ma non è solo una responsabilità per impedire l’affermazione di una destra pericolosa per le istituzioni italiane e europee. Noi vogliamo convincere le italiane e gli italiani con la forza delle nostre idee, per aiutare il Paese a affrontare le sfide di questo tempo, a rafforzare la tenuta sociale messa a dura prova dalla pandemia e poi dalla crisi economica, a rinsaldare i legami che tengono insieme generazioni, territori, persone.

"In fondo, io credo - ha concluso Braga - che è questa la posta in gioco delle elezioni del 25 settembre. È per questo che abbiamo il dovere di impegnarci con tutte le nostre forze, fino all’ultimo momento utile, cercando di fare “la nostra parte per questo nostro difficile Paese”, come ci ha invitato a fare Piero Angela, un grande italiano a cui oggi diamo l’ultimo saluto. Grazie a tutte e tutti per il sostegno, l’affetto e la vicinanza che mi avete fatto sentire in questi giorni. Adesso però inizia la parte più importante, per affrontare insieme questa sfida e vincere le elezioni il 25 settembre".