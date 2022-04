Como, Elena Maspero nuovo presidente del consiglio comunale

Dopo le sette votazioni della serata precedente, alla fine ieri sera l’ha spuntata la candidata della lista Insieme per Landriscina, Elena Maspero. Con 22 voti, è quindi la nuova presidente del consiglio comunale di Como, sostenuta in questa seconda tornata da tutto il centrodestra. Una pace che è durata però pochissimo. Usciti dall'aula tutti i consiglieri di opposizione - Dem, Svolta Civica, Rapinese Sindaco, 5 Stelle e Gruppo Misto, la maggioranza si è infatti trovata, a causa di alcune defezioni interne, senza numero legale per avviare la discussione della bollentissima questione del Piano del Traffico. Ragione per cui il consiglio è stato inevitabilmente sciolto: tutti a casa. Questo il commento a caldo di Stefano Fanetti del Pd: "Un'altra serata incredibile... Una maggioranza in disarmo non garantisce il numero legale sul piano del traffico, provvedimento contestato che avevamo chiesto di ritirare. #tuttiacasa #vergogna".