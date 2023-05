Anpi e i 5 Stelle, la contromanifestazione antifascista: due minuti di silenzio a Dongo

Questa mattina 7 maggio tra Dongo e Giulino di Mezzegra, le località sul lago di Como che sono state le ultime tappe del regima fascista, c'è stata la commemorazioni di Benito Mussolini e, in generale, dei gerarchi fucilati sul lungolago.

Il coordinamento antifascista comasco (Anpi, Cgil e Rifondazione), come oramai accade da anni ha organizzato una contromanifestazione.

Il Movimento 5 Stelle Como ha deciso di scendere in piazza a fianco di Anpi per lanciare il messaggio antifascista.

Nei giorni scorsi, i pentastellati comaschi – grazie al supporto del Senatore Bruno Marton e di altri parlamentari – avevano presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi per denunciare la gravità del fatto e condannare le ideologie neofasciste dell’evento.

Così Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como: “È inconcepibile che oggi esistano ancora gruppi di persone che inseguono gli ideali del fascismo mettendo in atto comportamenti pubblicamente contrari a quanto prevede la nostra Costituzione. Manifestazioni come quella di Dongo, oltre a creare gravi rischi per l’ordine pubblico, esprimono pericolose derive neofasciste che ci sentiamo in dovere di contrastare con tutte le nostre forze".

“Una delegazione del M5s Como ha presenziato alla contromanifestazione organizzata dall’Anpi per ribadire una volta per tutte che in Italia l’antifascismo è più forte del fascismo”.