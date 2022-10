Como, il documento imbarazzante della Lega contro accoglienza e dormitorio

Ci hanno provato ma è andata male, malissimo: 1 voto favorevole, 27 contrari. La Lega e la consigliera Alessandra Locatelli sono stati nettamente bocciati in Consiglio comunale a Como su un tema che resta sempre delicatissimo: minori non accompagnati, accoglienza e dormitorio. Un tema che per il partito guidato da Salvini resta sempre il campo di battaglia prediletto, senza tuttavia incontrare consenso maggioritario.

L'ordine del giorno presentato a Palazzo Cernezzi dalla consigliera del Carroccio e papabile ministra Locatelli, partiva da una premessa molto chiara ma altrettanto fragile: "Vorrei accertarmi che sul nostro territorio non vengano aperte nuove strutture, nuovi punti di riferimento che possano attirare un numero ancora maggiore di persone, anche perché si avvicinano mesi difficilissimi che vedranno i cittadini comaschi a lottare le bollette e il caro spesa. Mi auguro quindi che non ci siano altre strutture sul nostro territorio che possano attirare. Si è già fatto tanto per l'accoglienza a Como, ora pensiamo ai nostri cittadini

Tra le repliche più nette, quella di Barbara Minghetti, consigliera de La Svolta Civica: "Quando ho letto quel documento ho pensato a un errore perché non potevo credere a parole così dure e così forti: 'non realizzare nuove strutture per l’accoglienza di minori e di richiedenti asilo'. Allora ho proposto un altro Ordine del giorno che dice esattamente il contrario, cioè di realizzarli qualora se ne rilevasse la necessità. Tra l'altro nel Dup si trova un obiettivo operativo che parla di razionalizzazione degli interventi e dei costi per la collettività in merito all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Come si fa a dire “no” in modo così duro?”.