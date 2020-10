Colpo di scena in consiglio comunale: si dimette Bruno Magatti

Il consigliere comunale Bruno Magatti (lista Civitas) ha annunciato le proprie dimissioni. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa convocata nella tarda mattinata del 16 ottobre 2020. Magatti è stato consigliere comunale di opposizione nella lista Paco durante il secondo mandato dell'ex sindaco Stefao Bruni, poi è stato assessore all'Ambiente nella giunta di Mario Lucini, infine è tornato all'opposizione dopo le elezioni che hanno decretato la vittoria del centrodestra guidato dal sindaco Mario Landriscina. Al posto di Bruno Magatti avrebbe dovuto subentrare Eva Cariboni, prima tra i non eletti della lista Civitas, ma la stessa ha lasciato il posto a Guido Rovi: "Non posso grantire impegno costante in consiglio", ha dichiarto la Cariboni.

Le motivazioni delle dimissioni

"L'iniziativa che Civitas intende avviare nelle prossime settimane è un vero e proprio investimento che richiede un preciso ruolo politico. Poichè questo non deve in alcun modo ridurre l'intensità della presenza di Civitas in consiglio comunale. Nei prossimi giorni Bruno Magatti lascerà il suo incarico di consigliere sostituito da una persona che garantisce competenza, esperienza e una stratta relazione con Civitas che assicurerà assoluta continuità pur nella diversità degli stili personali".