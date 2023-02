Al Setificio dibattito elettorale: davanti agli studenti si confrontano i candidati alle regionali

Candidati regionali entrano a scuola per confrontarsi davanti agli studenti. Succede al Setificio di Como. L'appuntamento per il dibattito è in programma mercoledì8 febbraio 2023 alle ore 18.30. A confrontarsi saranno Alessandro Rossi (Lista Civica per Majorino), Luca Baj Rossi (Lista Civica Letizia Moratti), Mauro Baroni (Unione Popolare), Luca Ceruti (Movimento 5 stelle), Elisabetta Patelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Laura D'Incalci (Lombardia Ideale).

L'intento dell'incontro è di coinvolgere i giovani e informarli sulle elezioni e far sì che capiscano l'importanza della politica. Un secondo intento è di portare a votare chi di solito si astiene. Un terzo intento è fornire alla cittadinanza informazioni in più su chi scegliere. Infine, un quarto intento è avere un momento di confronto e dialogo.