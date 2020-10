Covid, quali sono i veri dati di Como? La mozione di Rapinese per scoprirlo

Quanti cittadini comaschi sono stati contagiati dal covid? Dati precisi, in questo senso, sembrano non esserci. Tanto è vero che il consigliere comunale d'opposizione, Alessandro Rapinese, ha annunciato una mozione per invitare il Comune di Como a richiedere questi dati a Regione Lombardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come spiegato dal consigliere Rapinese nell'intervento preliminare del 28 ottobre 2020 in aula di Palazzo Cernezzi "ai giorni d'oggi, con i big data, non dovrebbe essere difficile per la Regione, che ogni giorno diffonde il bollettino relatrivo alla Lombardia, estrapolare i dati comune per comune". Secondo Rapinese conoscere il dato anche dei singoli Comuni aiuterebbe i cittadini ad avere una percezione della realtà del proprio territorio più precisa e li aiuterebbe a prendere determinati acorgimenti, come evitare questo o quel Comune dove i contagi sono magari numerosi.

"Da cittadino e consigliere comunale di Como - ha commentato Rapinese a margine della seduta consiliare - posso avanzare questa richiesta solo all'amministrazione .comunale di Como, ma auspico che tutti i Comuni procedano come proposto dalla mia mozione"