Controlli Tari, continua la battaglia di Rapinese: in quattro giorni accertata evasione per 610mila euro

Continua la lotta del Comune di Como all'evasione della tassa comunale sui rifiuti (Tari). Da quando il sindaco Alessandro Rapinese ha abbandonato il suo ufficio, quello storico e di rappresentanza posto al primo piano di Palazzo Cernezzi, e si è trasferito all'ufficio tributi, gli accertamenti Tari procedono a dir poco spediti. In soli quattro giorni - cioè da quando il sindaco si è trasferito al secondo piano - dipendenti e funzionari dell'ufficio tributi hanno accertato mancati incassi per un totale di poco più di 610mila euro.

Del resto era proprio questa l'intenzione di Rapinese quando il 20 ottobre si è spostato all'ufficio tributi: dimostrare con la propria presenza la perseveranza e la determinazione con la quale l'amministrazione comunale intende scovare ogni furbetto della Tari, sia coloro che hanno mancato qualche pagamento, sia coloro (e tra privati e pubblici esercizi ve ne sono molti) che sono totalmente sconosciuti al registro Tari e che mai hanno pagato tale tassa.

Il 20 ottobre sono stati accertati mancati incassi Tari pari a 41mila euro, il 21 ottobre 187mila euro, il 24 ottobre 235mila euro e il 25 ottobre 145mila. Rapinese ha tenuto a ribadire l'invito che già ad agosto aveva rivolto ai cittadini non in regola con il pagamento della Tari: "Vi consiglio un'ultima volta di venire in Comune per autodenunciarvi. Farlo conviene perché si evitano le sanzioni. Del resto nessuno, ve lo garantisco, riuscirà a farla franca, di questo potete starne certi".