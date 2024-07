Studio del Sole 24 Ore: Rapinese ha aumentato i consensi rispetto alla sua elezione

Nel più recente Governance Poll 2024 condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha registrato un significativo aumento del consenso tra i cittadini. Questo sondaggio annuale, che valuta l'apprezzamento per i sindaci delle città capoluogo di provincia, ha mostrato che Rapinese ha visto una crescita della fiducia da parte dei comaschi, evidenziando un trend positivo nella sua gestione amministrativa.

Consenso in crescita

Secondo l'indagine, pubblicata il 15 luglio 2024, Rapinese è riuscito a migliorare la percezione del suo operato, ottenendo un incremento di consensi che lo posiziona tra i sindaci in crescita. Il 22,5% dei sindaci testati non ha raggiunto la soglia di sufficienza del 50% di apprezzamento. Rapinese, invece, ha aumentato il suo consenso rispetto allla sua elezione avvenuta nel 2022 del 3,6% passando da 55,4% a 59%. Già nel 2023 il Governance Poll aveva fatto registrare un aumento del consenso che era salito a 57,5%.

Lo studio

Il Governance Poll ha analizzato l'opinione di 600 elettori in ciascun comune, utilizzando un campione disaggregato per sesso, età e area di residenza. Le interviste, condotte tra il 3 maggio e il 5 luglio 2024, hanno evidenziato un generale miglioramento del consenso per Rapinese, segno di un'amministrazione che ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini​. Il sondaggio ha inoltre rivelato che il consenso medio per i sindaci si attesta al 53,8%, con solo il 22,5% dei primi cittadini che non raggiunge la soglia di sufficienza.