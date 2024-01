Congresso provinciale di Forza Italia, Gaddi: "Segnale di ottimismo per chi sceglie la nostra linea seria e coerente"

Il congresso provinciale di Forza Italia a Como è convocato per il 27 gennaio 2024 alle ore 16 a Villa Gallia, in via Borgovico 154. La stagione congressuale in Lombardia – partita il 20 gennaio con l’assemblea di Milano, alla presenza del Segretario Nazionale Antonio Tajani – chiama al voto i 17mila iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trent’anni fa, che eleggeranno i 12 nuovi coordinatori provinciali lombardi, i componenti dei coordinamenti e i delegati che parteciperanno all’imminente congresso nazionale.

Il deputato comasco di Forza Italia Paolo Emilio Russo sarà il presidente del congresso provinciale lariano. Sono previsti gli interventi dell’europarlamentare azzurro Massimiliano Salini e dell’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia.

“Il congresso, nel trentennale della fondazione di Forza Italia – dice Sergio Gaddi, commissario provinciale e consigliere regionale – vuole essere un segnale di ottimismo per i tanti che scelgono Forza Italia per la nostra posizione politica seria e coerente”. Il congresso provinciale eleggerà, oltre al coordinatore provinciale, che rimarrà in carica tre anni, 12 membri elettivi del coordinamento e 7 delegati al congresso nazionale di Roma (23-24 febbraio 2024). L’apertura dei seggi è prevista alle 17, la chiusura delle operazioni di voto è prevista alle 18.