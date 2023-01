Elezioni Regionali, confronto a tra candidati comaschi

Confronto tra alcuni candidati comaschi in vista delle elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023. A organizzare l'incontro è Confesercenti Como. l'appuntamento è per il 30 gennaio alle ore 17 nella sede dell'associazione, in via Vandelli 20. Il titolo dell'incontro è "Le Ragioni del Commercio in Regione".

Dopo l’introduzione del presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, partirà, dunque, il confronto tra Luca Baj Rossi (lista “Letizia Moratti Presidente”), Raffaele Erba (Movimento 5 Stelle, attuale Consigliere regionale), Alessandro Fermi (Lega, attuale presidente del Consiglio regionale), Sergio Gaddi (Forza Italia), Stefano Molinari (Fratelli d’Italia), Angelo Orsenigo (PD, attuale Consigliere regionale), Fabrizio Turba (Lega, attuale Sottosegretario regionale ai rapporti istituzionali), Anna Veronelli (Azione – Italia Viva). L'incontro sarà visibile anche in diretta sulla pagina Facebook @ConfComo.