Alcol vietato su suolo pubblico, le associazioni degli esercenti di Como: "Scettici sull'applicabilità"

Fa discutere e alimenta il dibattito l'annunciato divieto di consumo di alcol su suolo pubblico che l'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese si appresta a varare a settembre con l'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana. Come spiegato in questo articolo, il divieto che vigerà in tutto il territorio comunale contempla alcune deroghe: è possbile consumare alcolici ai tavolini di bar e ristoranti o in prossimità di essi purché muniti di scontrino comprovante l'acquisto della bevanda alcolica che si sta sorseggiando in quel momento in un pubblico esercizio autorizzato alla mescita.

L'opinione pubblica si divide tra chi ritiene che tale provvedimento sia effettivamente utile a porre un limite all'abuso di alcol in piazze, giardini e parchi da parte di "balordi" che hanno acquistato gli alcolici nei supermercati, e chi pensa che sia un provvedimento che possa penalizzare persone per bene a cui verrebbe vietato persino un pic-nic.

Le categorie degli esercenti di Como - Confesercenti e Confcommercio - hanno espresso perplessità riguardo all'annunciato nuovo regolamento. "Condividiamo la necessità di trovare una soluzione a certe situazioni fuori controllo - ha commentato il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli - ma io ho qualche perplessità sull'applicabilità di un tale divieto. Non vorrei che si finisse con il penalizzare gli esercenti e i clienti che non c'entrano nulla con le situazioni a cui si vuole porre un freno".

Ancora più critico il presidente di Confcommercio Como, Giovanni Ciceri: "Per ora tutto quello che so l'ho letto sui giornali. Non siamo stati contattati dall'amministrazione ma spero che prima di approvare il nuovo regolamento ci si possa sedere tutti a un tavolo, anche con le forze dell'ordine, prima di tutto per condividere i principi alla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere, e successivamente per condividere il metodo".