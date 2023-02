Il Comune di Como ha comprato il Politeama

Il Comune di Como ha comprato il teatro Politeama. Alle ore 15 presso lo studio notarile Caspani, il sindaco Alessandro Rapinese ha apposto tutte le firme necessarie a formalizzare l'acquisto dell'immobile. "Se entro sessanta giorni nessun ente pubblico dichiarerà di volersi avvalere del diritto di prelazione - ha spiegato Rapinese - il Politeama sarà a tutti gli effetti del Comune di Como".

Due, a questo punto, le priorità che l'amministrazione comunale intende perseguire. "Innanzitutto - ha detto Rapinese - provvederemo a sistemare quanto prima il tetto per fermare le infiltrazioni che stanno causando il continuo degrado dell'immobile. Allo stesso tempo ci attiveremo per cercare i finanziamenti che serviranno a realizzare una seria riqualificazione del Politeama. Ora che finalmente questo bene è diventato pubblico al cento per cento potremo reperire finanziamenti pubblici, cosa che prima di oggi non poteva essere fatta. Intanto abbiamo già avuto modo di rapportarci con la Soprintendenza dei Beni culturali per portare avanti le prime iniziative per eliminare il degrado che sta affliggendo il Politeama".