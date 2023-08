Como, la proposta (bocciata) di dare in comodato d'uso i condizionatori agli anziani

"Le alte temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova tutti i comaschi. Il mio pensiero va soprattutto agli anziani, i soggetti più fragili, il cui fisico risente maggiormente delle alte temperature. Il consiglio degli esperti, come sempre, è quello di non uscire nelle ore più calde, ma non è affatto scontato che le mura di casa siano tanto più fresche” dichiara Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale.

“Proprio per questo motivo avevo proposto in un ordine del giorno di dare dei condizionatori in comodato d’uso agli anziani che non se li possono permettere. È una buona abitudine che il Comune aveva in passato, ma che si è persa con gli anni. Purtroppo, tanto per cambiare, la mia proposta è stata rifiutata. Credo si sia persa l’ennesima buona occasione di fare un semplice gesto per dare un grande aiuto a una parte della nostra comunità”.