La proposta: "Il 25 novembre in aula ascoltiamo chi combatte la violenza sulle donne"

Anche quest'anno con la Gironata mondiale della lotta alla violenza sulle donne coincide una seduta del consiglio comunale di Como. Segio De Santis, espontne del gruppo Fratelli d'Italia a Palazzo Cernezzi propone di dedicare la seduta del 25 novembre 2020 proprio al tema della violenza di genere. Come? "Propongo ai consiglieri di tutti gli schieramenti - spiega - che anche in questa occasione si dedichi il tempo necessario per ascoltare chi combatte ogni giorno questa piaga, come fanno le Forze dell'Ordine, Polizia di Stato in primis, e le associazioni di volontariato che si impegnano quotidianamente per difendere le donne, da una violenza domestica che non solo non accenna a diminuire, ma che si è ulteriormente acuita con la pandemia e con l'isolamento domiciliare, spesso vissuto assieme ai propri aguzzini. Una riflessione su questi temi che non potrà che far bene."