Binago, nominato il commissario prefettizio: chi è Franco Zanzi

In seguito al mancato raggiungimento del quorum di partecipazione richiesto per la validità delle elezioni, il Comune di Binago si trova ora sotto amministrazione commissariale. Durante le ultime consultazioni elettorali, infatti, l'unica lista di candidati, rappresentata da Alfredo Garavaglia del "Movimento Alternativo", non ha visto sufficiente affluenza alle urne, fermandosi al 29,35%, ben al di sotto del 40% necessario. Questo scenario ha reso inevitabile l'intervento delle autorità prefettizie.

Il prefetto Andrea Polichetti ha così nominato Giorgio Franco Zanzi, prefetto a riposo, come commissario prefettizio per l'amministrazione provvisoria del comune di Binago. Zanzi, nato a Varese nel 1953, ha iniziato la sua carriera nel ministero dell'Interno nel 1982 e vanta un curriculum di tutto rispetto con numerosi incarichi commissariali in diversi enti locali, tra cui il Comune di Campione d’Italia e, più recentemente, i comuni di Monguzzo e Uggiate con Ronago. La sua gestione amministrativa in questi incarichi è stata valutata molto positivamente.

Oltre ai suoi incarichi commissariali, Zanzi ha anche ricoperto il ruolo di direttore generale della Provincia di Varese dal 2004 al 2009. Successivamente, è stato nominato prefetto, servendo prima nella sede di Verbania e poi come prefetto della provincia di Varese. Nel corso della sua carriera, ha svolto anche l’incarico di amministratore straordinario di Parcolimpico Srl, società che gestisce le strutture dei giochi olimpici di Torino 2006.

Con la nomina a commissario a Zanzi sono stati conferiti tutti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco di Binago, fino alle prossime elezioni ordinarie. Questo intervento garantirà la continuità amministrativa e la corretta gestione del comune in un periodo di transizione che si prospetta delicato