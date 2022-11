Claudio Bizzozero è il coordinatore provinciale Comasco del neo Movimento Autonomista Lombardo

Lo scopo del nuovo progetto politico è riportare la richiesta per la Regione Lombardia di un'autonomia analoga a quella già prevista per le province autonome di Trento e Bolzano.

Lunedì 31 ottobre scorso si è riunito a San Giuliano Milanese (su iniziativa dell'ex deputato Gianni Fava) il comitato promotore regionale del nuovo raggruppamento politico denominato Movimento Autonomista Lombardo.

Presenti alla riunione una dozzina di persone, rappresentative delle diverse province lombarde.

Evidente l'intento di portare il tema dell'autonomia speciale per la Lombardia, all'interno dell'agone politico delle prossime elezioni regionali Lombarde.

Da martedì 1° novembre sono in corso di costituzione i comitati promotori in tutte le 12 province lombarde.

Nella nostra provincia, in soli quattro giorni, si è già costituito un primo nucleo che vanta già una ventina di partecipanti, coordinati da Claudio Bizzozero, ex sindaco di Cantù, che ora è Coordinatore Provinciale Comasco del costituendo "Movimento Autonomista Lombardo"

"L'adesione al Comitato Promotore Comasco - scrive Bizzozero - è aperta a chiunque abbia a cuore gli interessi e la piena autonomia dei nostri territori. Per informazioni ed adesioni messaggio WhatsApp al numero 391.4349518".