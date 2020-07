Como, nominati i due nuovi assessori: Livia Cioffi e Pierangelo Gervasoni

Come preannunciato nei giorni scorsi il sindaco di Como Mario Landriscina ha nominato due nuovi assessori: al posto dei dimissionari Carola Gentilini e Vincenzo Bella sono subentrati nell'esecutivo di Palazzo Cernezzi Livia Cioffi e Pierangelo Gervasoni. I due nuovi componenti della giunta di centrodestra hanno assunto le rispettive deleghe dei loro predecessori. Dunque, Cioffi ha assunto la carica di assessore al Turismo, Cultura, Relazioni internazionali, Grandi eventi, Marketing territoriale, Finanziamenti pubblici e comunitari, Sponsorizzazioni, Comunicazione, Urp; Gervasoni invece è diventato assessore ai Lavori pubblici, Mobilità e trasporti, Politiche energetiche, Smart city, Reti, acque, strade, Edilizia pubblica, Manutenzione edilizia comunale. L'insediamento è stato formalizzato nella tarda mattinata del 29 luglio 2020.

Soprattutto nel caso di Cioffi la nomina ad assessore rappresenta una vera e propria sfida, non tanto per lei, quanto per la città. Come spiegato in questo editoriale, infatti, la città di Como sta attraversando da ormai tre anni uno dei periodi più bui per quanto riguarda la vita culturale e l'organizzazione di eventi.

