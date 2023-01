Sindaci, ex sindaci, imprenditori e un atleta paralimpico: chi sono i candidati comaschi di Fratelli d'Italia alle regionali

Fratelli d'Italia ha ufficializzato la rosa dei sei candidati che correranno alle elezioni regionali della Lombardia 2023. Il commissario provinciale Claudio Ghislanzoni ha fatto da "cerimoniere" alla presentazione avvenuta allo Yacht Club di viale Puecher nella mattina del 13 gennaio. E' stato lo stesso Ghislanzoni, prima di introdurre uno per uno i candidati, a confermare la possibilità che vengano eletti due di loro, visto il consenso di cui gode attualmente il partito di Giorgia Meloni (l'elezione di almeno uno è cosa certa). "Sarà una campagna particolarmente breve, meno di un mese - ha commentato Ghislanzoni - e quindi particolarmente difficile perché tutti i candidati dovranno davvero correre per toccare tutti i punti del nostro territorio".

In ordine alfabetico i candidati sono: Edgardo Arosio, Cristiano Berlanda, Anna Dotti, Claudia Lingeri, Stefano Molinari e Barbara Zuccon.

Arosio è volto stranoto della politica comasca: quando era nella Lega è stato già assessore provinciale, sindaco di Cantù e consigliere regionale. Ora corre per il Pirellone in FdI.

I candidati

Cristiano Berlanda è un imprenditore di Menaggio e atleta paralimpico. E' una sorta di outsider della politica, nel senso che è per la prima volta che si trova impegnato direttamente. "Ho chiesto di entrare a far parte di FdI perché è il partito che sento più vicino alle mie idee - ha commentato - ma penso che possa dare qualcosa di diverso rispetto ai colleghi che sono in politica da diversi anni, proprio perché ho un altro tipo di background. Vorrei mettere a disposizione di quante più persone possibili le mie competenze, ma non sono qui a elemosinare voti per la mia disabilità".

Anna Dotti è un altro volto noto di FdI nel Comasco. Attualmente è sindaco di Argegno Stefano Molinari è stato già prima consigliere comunale poi assessore del Comune di Como ed è stato coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia fino a quando non ha ceduto l'incarico a Ghislanzoni per candidarsi alle regionali.

Claudia Lingeri è avvocato, ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Mezzegra (poi assessore al Turismo in seguito alla fusione da cui è nato il Comune di Tremezzina). Barbara Zuccon è attualmente sindaco di Proeserpio. Sia lei che Dotti dovranno lasciare l'incarico di primo cittadino qualora fossero eletti poiché incompatibile

Il caso Tufano

Nel corso della conferenza stampa è arrivata una domanda sul caso di Antonio Tufano, attuale consigliere comunale di Como che veniva dato per candidato certo alle regionali. Ghislanzoni ha spiegato che "non c'erano candidature certe ma solo persone che hanno dato la loro disponibilità. Le valutazioni del partito hanno portato a individuare le persone che sono accanto a me. Tufano aveva dato la sua disponibilità lo confermo, ma non è andata come auspicava. Può succedere".