I candidati comaschi di Forza Italia alle regionali: non solo politici

C'è indubbiamente tanta esperienza politica nella rosa dei nomi dei candidati comaschi di Forza Italia per le elezioni regionali 2023, ma non solo quella. Quasi tutti i candidati presentati oggi, 14 gennaio 2023, allo Yacht Club di Como vantano anche chi più chi meno un'esperienza amministrativa. Per esempio Helga Bellugi non ha mai ricoperto incarichi politici e non è mai stata eletta, ma è un'impiegata amministrativa del Comune di Como, dunque non certo nuova alla macchina della pubblica amministrazione. Ci sono poi il sindaco di Nesso, Massimo Morini, la consigliera comunale di Cantù, Elena Borghi, il vicesindaco di Mariano Comense, Andrea Ballabio, Michela Zanetti (impiegata) e Sergio Gaddi, il volto più noto vista la sua lunga carriera poltiica e amministrativa nel Comune di Como dove è stato consigliere comunale, presidente del consiglio e assessore alla Cultura per due mandati. Proprio su cultura e turismo Gaddi ha incentrato il suo breve intervento: "Non c'è più alcun dubbio che cultura e turismo siano motori fondamentali dell'economia del nostro territorio. Il mio impegno proseguirà nel solco che ho già avuto modo di tracciare".