Cancello a San Francesco, Svolta Civica avvia un sondaggio

Dopo il presidio di Como Senza Frontiere, la questione del cancello a San Francesco torna a far discutere in città. "Alla chiesa sconsacrata di San Francesco si propone di mettere cancelli per impedire a persone senza fissa dimora di poter dormire sotto ai portici. La Svolta Civica è contraria a questa ostilità che non risolve i problemi di nessuno. Servono soluzioni vere!" Per questo porteremo avanti una nuova campagna, dopo quella del Luna Park, con la quale vogliamo capire se la cittadinanza è o no in linea con questa decisione di pugno di ferro". Qui il sondaggio per esprimere il proprio parere.