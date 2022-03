A sostegno di Barbara Minghetti arriva anche Carlo Calenda

Non solo sindaci ma anche Incontri con i segretari dei partiti. In questa caso in numero uno di Azione, Carlo Calenda, che sarà a Como a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra, Barbara Minghetti, giovedì 31 marzo alle 11:30, nella sede di via Manzoni 2/a. Calenda, impegnato in un tour in Lombardia sarà affiancato dal segretario regionale, Niccolò Carretta.