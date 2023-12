Villa Saporiti: conferenza di fine anno di Bongiasca, con critica a Rapinese

Un lungo elenco di cose fatte, opere realizzate o finanziate, studi di fattibilità e progetti: la conferenza stampa di fine anno del presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, ha fatto meticolosamente il punto degli obiettivi raggiunti durante il 2023, con particolare riguardo a infrastrutture, strade e opere di manutenzione. Ma tra le (davvero) tante cose fatte ci sono anche alcune cose che si vorrebbe realizzare in futuro, come ad esempio il progetto setificio sulll'area San Martino, per il quale Bongiasca auspica la partecipazione e l'assegnazione del bando emblematico di Fondazione Cariplo. Peccato solo che il progetto abbia già incassato il parere negativo del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il quale ha, invece, dichiarato di puntare al bando emblematico da 5 milioni di euro per riqualificare i musei (e non solo). Ed è qui che nella conferenza di fine anno Bongiasca ha incastonato una chiara e schietta critica a Rapinese.

"In sedici mesi di mandato ci siamo visti con il sindaco di Como due volte. Un quarto d’ora nel luglio 2022 e un altro quarto d’ora a settembre di quest’anno - ha dichiarato Bongiasca - Io credo di essere una persona inclusiva e il mio curriculum lo dimostra. Lo invitiamo, ma lui non si presenta e non si confronta. Vuole giocare da solo ma se è Maradona lo vedremo con il tempo, io però preferisco il gioco di squadra. Rigenerare il San Martino potrebbe essere un risultato positivo per il territorioma il sindaco non è venuto neanche a vedere il progetto. Non capisco perché sia contrario a priori".