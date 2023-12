Bocciata la mozione per mettere in sicurezza il muretto del parco giochi del centro storico

Un muretto che per qualcuno andrebbe messo in sicurezza, quello del parco di via Vittorio Emanuele II a Como (conosciuto anche come parco San Fedele). Del resto proprio il 19 novembre 2023 un bambino che giocava cadendo si è ferito alla testa urtando proprio lo spigolo di quel muretto. La questione è approdata in consiglio comunale grazie a una mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Lorenzo Cantaluppi, discussa nella seduta del 21 dicembre. L'esponente del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Cernezzi ha chiesto con questo documento che l'amministrazione verificasse e valutasse eventualmente le soluzioni per rendere sicuro il muretto ed evitare ulteriori spiacevoli episodi a danno di altri bambini. L'episodio occorso il 19 novembre non aveva avuto gravi conseguenze, ma ha messo in allerta qualche genitore e, infine, i consiglieri di minoranza. La pericolosità del muretto era stata segnalata a suo tempo anche dal consigliere di Noi con l'Italia, Alessandro Falanga, che come ha affermato durante la discussione in aula, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi giochi del parco aveva segnalato "all'assessore alla partita e ai dirigenti questa problematica, cioè la pietra viva di questi muretti che sono ad altezza di bambino, suggerendo di posizionare dei parabordi".

La proposta di Cantaluppi non riguardava solo il parco San Fedele, ma chiedeva anche di "verificate le eventuali necessità analoghe presenti in altre aree giochi comunali, adottare gli opportuni provvedimenti". La mozione però ha visto l'approvazione da parte solo della minoranza e la bocciatura da parte di tutta la maggioranza in considerazione delle dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese e dell'assessore a Parchi e giardini, Chiara Bodero Maccabeo. Il primo ha spiegato cosa e quanto si stia facendo per tutti parchi giochi di Como e per la loro sicurezza, la seconda ha illustrato lo stato del parco dopo i lavori di riqualificazione affermando, dunque, che non esistono problemi di pericolosità.